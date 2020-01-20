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Cumhurbaşkanlığı adaylarına açık davet: İlk konuk Erhürman

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Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD), Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik “Söyleşi” programları düzenliyor.
Cumhurbaşkanlığı adaylarına açık davet: İlk konuk Erhürman

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD), Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik “Söyleşi” programları düzenliyor.

GÜKAD Yönetim Kurulu adına Mehtun Muslu’nun açıklamasına göre, Güzelyurt halkının Cumhurbaşkanı adayları ile buluşmasının hedeflediği etkinliklerinde, adayların özellikle Doğu Akdeniz, Ekonomi ve Kıbrıs konusu üzerine vizyonları ile Güzelyurt özelinde, iç politikaya bakış açıları, sohbet formatında ele alınacak

“Söyleşi” toplantılarının ilki yarın akşam saat 19.30’da GÜKAD Lokali’nde düzenlenecek. Geceye konuk konuşmacı olarak CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman katılacak.

“Kıbrıs Türk Toplum Liderliği’ne” soyunan her adayın, biyografilerini, fikirlerini, sorunlara bakış açılarını, çözüm önerilerini yurttaşlar ile paylaşmalarında köprü vazifesi görmek, sivil toplumun birincil görevi olduğu belirten açıklamada, “Güzelyurt’un lider sivil toplum örgütü olarak, demokrasiye inancımızı belirtir, KKTC Cumhurbaşkanı adaylarını, Güzelyurt halkı ile buluşturmaktan büyük onur duyacağımızı bilmenizi isteriz” denildi.

 

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