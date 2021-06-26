Cumhurbaşkanlığı: “Akıncı'nın sunduğu 13 Temmuz 2019 tarihli önerisi halen masada”

Avrupa Birliği Konseyi’nin dün açıkladığı liderler zirvesi sonuç bildirgesine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı, “bildirgede, kabul edilmesi mümkün olmayan ifadelere yer verildiğine” dikkat çekti.

Açıklamada, “hidrokarbon konusunda Kıbrıs Türk tarafının işbirliği tesis etmek ve bölgeye istikrar getirmek amacıyla”, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 13 Temmuz 2019’da sunduğu “hidrokarbon konusunda ortak komite kurulması” önerisinin halen masada olduğuna dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte, Kıbrıslı Türklerin federasyon çözüm modelini hedefleyen müzakerelerin artık tüketildiğini ve gerçekçi yeni bir zemine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Tarafların statüleri ve meşruiyetileri eşitlenmeden Kıbrıs’ta gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının mümkün olamayacağı ortadadır” denildi.

“AB, KIBRIS TÜRK TARAFININ POZİSYONUNU ‘EN İYİ İHTİMALLE’ YANLIŞ ANLADI”

Kıbrıs Türk tarafının hedefinin, “zeminde iki taraf arasında kurumsal bir işbirliği geliştirilmesini sağlamak olduğu” savunulan açıklamada, “AB tarafının açıklamaları Kıbrıs Türk tarafının bu pozisyonunu en iyi ihtimalle yanlış anladığını göstermektedir. Bu nedenle AB’nin güncelliğini yitirmiş BM Güvenlik Konseyi kararlarını referans olarak alma ısrarı, esasen, Kıbrıs şartlarına uygunsuzluğu ve başarısızlığı gün yüzüne çıkmış eski zemin ve parametreler çerçevesinde sonuçsuz müzakere süreçlerini desteklemekten başka anlam taşımamaktadır” ifadelerine yer verildi.

“AB, KIBRIS’A İLİŞKİN SİYASETİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ”

Açıklamada, AB’nin adadaki siyasi ve hukuki gerçekler temelinde Kıbrıs’a ilişkin siyasetini gözden geçirmesinin beklendiği kaydedildi.

“KAPALI MARAŞ’A İLİŞKİN ATILAN ADIMI, DOĞRU YÖNDE ATILMIŞ BİR ADIM OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİ BEKLEMEKTEYİZ”

Kapalı Maraş’ı da içeren güven yaratıcı önlemlerin geçmişte Rum tarafınca reddedildiği anımsatılan Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, “Kıbrıs Türk tarafının Kapalı Maraş’a ilişkin açılımının doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendirilmesini beklemekteyiz. Kapalı Maraş açılımı mülkiyet hakkı iddiaları ve uluslararası hukuk gözetilerek ilerletilmektedir” denildi.

“AB, DOĞU AKDENİZ’DE GERİLİMİN AZALDIĞINI SÖYLEMEKLE YETİNDİ”

AB’nin yayınladığı sonuç bildirgesinde, “Doğu Akdeniz’de gerilimin azaldığını söylemekle yetindiği” ifade edilen açıklamada, “AB, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını gasp etmeye devam eden Rum tarafının tek yanlı ve hukuk dışı tasarruflarla yürüttüğü çalışmalarını görmezden gelerek desteklemektedir” vurgusu yapıldı.

AKINCI’NIN ÖNERİSİ MASADA

Açıklamada, “hidrokarbon konusunda Kıbrıs Türk tarafının işbirliği tesis etmek ve bölgeye istikrar getirmek amacıyla” 13 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı önerisinin halen masada olduğu belirtilerek, AB, Kıbrıs’ta iki tarafın meşru hak ve çıkarlarına saygılı davranmaya ve 2004 yılında Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonu kaldırma yönünde beyan ettiği iradeyi hayata geçirmeye davet edildi.

13 TEMMUZ TARİHLİ ÖNERİ NE İDİ?

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 13 Temmuz 2019’da, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesi amacıyla Rum lideri Anastasiadis'e ortak komite kurulması yönünde bir öneri sunmuştu.

BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına iletilen Akıncı’nın bu önerisi, 16 Temmuz'da Anastasiadis ve Rum siyasal parti liderleri tarafından reddedilmişti.

Akıncı, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 13 Temmuz'da hidrokarbon konusunda yapılan önerinin hala masada olduğunu anımsatmıştı.

Rum tarafı, 2011 ve 2012'de de Kıbrıs Türk tarafının hidrokarbonlar konusundaki iş birliği teklifini reddetmişti.