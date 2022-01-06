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Cumhurbaşkanlığı, Aşı Sertifikalarının Bu Pazartesinden İtibaren İngiltere’ye Seyahatlerde Kullanılabileceğini Duyurdu

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Cumhurbaşkanlığı, Aşı Sertifikalarının Bu Pazartesinden İtibaren İngiltere’ye Seyahatlerde Kullanılabileceğini Duyurdu
Cumhurbaşkanlığı, Aşı Sertifikalarının Bu Pazartesinden İtibaren İngiltere’ye Seyahatlerde Kullanılabileceğini Duyurdu

Cumhurbaşkanlığı, aşı sertifikalarının bu pazartesinden itibaren İngiltere’ye seyahatlerde kullanılabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İngiliz Hükümetinin almış olduğu kararı selamlıyor, halkımıza da KKTC Sağlık Bakanlığı’nın vermiş olduğu aşı sertifikalarının İngiltere’ye yapılacak seyahatlerde kullanılabileceği müjdesini vermek istiyoruz” denildi.

“KARAR İNGİLTERE YÜKSEK KOMİSERLİĞİ ARACILIĞI İLE KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI’NA BİLDİRİLDİ”

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

“İngiltere, 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren ülkelerine girişte, onaylamış oldukları aşıları kapsamak kaydıyla KKTC Sağlık Bakanlığı’nın vermekte olduğu aşı sertifikalarının geçerli olacağını açıklamıştır. İngiltere Hükümeti, Covid-19 önlemleri kapsamında aldığı yeni kararları, resmi sitesinde duyurmuş ve KKTC Sağlık Bakanlığı’nın vermiş olduğu sertifikaların, İngiltere’ye girişte geçerli olacağını da İngiltere Yüksek Komiserliği aracılığı ile KKTC Cumhurbaşkanlığı’na bildirmiştir.”

“CUMHURBAŞKANI TATAR VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞTA OLMAK YOĞUN DİPLOMATİK GİRİŞİMLER YAPILMIŞTI”

Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasında şunlar da belirtildi:

“Hatırlanacağı üzere, küresel aşılanma etkin şekilde başlar başlamaz uluslararası seyahatin artması ile halkımız, seyahat özgürlüklerinde zorluklar yaşamaya başlamış ve bunların giderilmesine yönelik olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili ülkeler nezdinde, yoğun diplomatik girişimler yapılmıştı.”

“AŞI SERTİFİKALARININ GEÇERLİLİĞİ KONUSUNDA DA MUTABAKATA VARILMIŞTI”

Sağlık Teknik Komitesi ve teknik komiteler koordinatörleri aracılığıyla yapılan girişimlere de işaret edilen açıklamada, şunlar da hatırlatıldı:

“Bu girişimler sonucunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Anastasiadis’in onayıyla 4 Haziran 2021 tarihinden itibaren; iki tarafın da geçişlerle ilgili Covid-19 önlemlerinin senkronize edilmesi, tüm sınır kapılarının yeniden açılması ve iki tarafın verdiği aşı sertifikalarının geçerliliği konusunda mutabakata varılmıştı.”

“İNGİLİZ HÜKÜMETİ’NİN KARARINI SELAMLIYORUZ”

“İngiliz Hükümeti’nin almış olduğu kararı selamlıyor ve halkımıza da KKTC Sağlık Bakanlığı’nın vermiş olduğu aşı sertifikalarının İngiltere’ye yapılacak seyahatlerde kullanılabileceği müjdesini vermek istiyoruz” denilen açıklamada, “Bu olumlu gelişmenin, Avrupa ve ilgili diğer üçüncü ülkelere seyahatlere de yansıması hususunda yoğun temaslarımızı KKTC Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm halinde sürdüreceğimizi ifade ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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