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Cumhurbaşkanlığı bahçesine sakız ağacı fidanları dikildi

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Cumhurbaşkanlığı bahçesine sakız ağacı fidanları dikildi.
Cumhurbaşkanlığı bahçesine sakız ağacı fidanları dikildi

Cumhurbaşkanlığı bahçesine sakız ağacı fidanları dikildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İzmir Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve KKTC Orman Dairesi Müdürlüğü işbirliğiyle ülkede sakız ağacı fidan dikimi projesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı bahçesine, sakız ağacı fidan dikimi yapıldı. 

İzmir Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Keçeci, fidan dikiminde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’a, sakız ağacı yetiştirilmesi ve sakız ağacından elden edilen damla sakızının kullanım alanları ile ilgili bilgi verdi.

Tarımsal üretimde ülkeye katma değer sağlayabilecek yeni ürünlerin araştırılması ve farkındalık yaratma amacıyla yapılan fidan dikiminde, sakız ağacının ada iklimine ve bitki örtüsüne uygunluğu değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar, çeşitli yiyecek ve içeceklerde kullanılan damla sakızının elde edildiği sakız ağacının ülkede yetişmesinin yaygınlaşması için yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

İzmir Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Keçeci‘nin Taşlıca köyünde 300 yıllık sakız ağacı tespit etmesi üzerine Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar, bölgede incelemelerde bulunulmasını ve ağacın koruma altına alınmasının talep edilmesini istedi. 

Fidan dikiminde, Cumhurbaşkanlığı Tarımcılık, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi  de hazır bulundu.

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