Cumhurbaşkanlığı basın mensuplarına takdir belgesi takdim edecek

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılan şirket, dernek, kişiler ve deprem bölgelerinde faaliyet gösteren basın mensuplarına Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törende teşekkür ve takdir belgeleri takdim edilecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılan şirket, dernek, kişiler ve deprem bölgelerinde faaliyet gösteren basın mensuplarına yarın saat 14.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek olan törende teşekkür ve takdir belgeleri takdim edilecektir.

Cumhurbaşkanlığı’nda yarın düzenlenecek olan söz konusu törene tüm basın davet edildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda 10 Mart Cuma günü düzenlenen törende de Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde arama-kurtarma, yardım ve katkı faaliyetlerinde bulunan devlet kurumlarında çalışan personele teşekkür ve takdir belgeleri takdim edilmişti.