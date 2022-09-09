Cumhurbaşkanlığı, Basını ve Gazetecileri Hedef Göstermekten Vazgeçmelidir!

Cumhurbaşkanlığı’nı basına, gazetecilere ve düşünce özgürlüğüne saygıya davet ediyoruz.

Emekli bir Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın açıklamaları üzerine “Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu” adına yapılan açıklama son derece talihsizdir.

Emekli bir komutanın ciddi iddialarına somut yanıt vermek yerine, gazete ve gazetecileri hedef göstermek, soğuk savaş döneminden kalma ötekileştirici bir dille partimizi de içine katarak kin ve nefret yaymak ürkütücüdür.

Cumhurbaşkanlığı, özgürlüklere ve evrensel değerlere saygı çerçevesinde ayrıştırıcı değil, bütünleştirici olmalı, yetki ve sorumluluklarını ülkenin barışçıl ve aydınlık geleceği için kullanmalıdır.

09.09.2022

Cumhuriyetçi Türk Partisi