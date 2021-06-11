Cumhurbaşkanlığı bir kez daha Cumhurbaşkanı'nın ''Yalana ve iftiraya dayalı yeni bir operasyon'' ile karşı karşıya olduğunu öne sürdü!

İşte açıklama;

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü “Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahalede bulunuldu” iddialarıyla ilgili açıklama yaptı: “Yalana ve iftiraya dayalı yeni bir operasyon”

“Cumhurbaşkanlığı seçimini egemen eşit iki devlete dayalı çözüm önerisini gündeme getiren Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın kazanmasını hazmedemeyen dış güçler ile içimizdeki uzantıları yalana ve iftiraya dayalı operasyonlar sürdürürken, bu operasyonlara bir yenisi daha eklendi."

Ne oldu?

Cumhurbaşkanlığı daha önce de yaptığı açıklamada basında çıkan bazı fotoğraflarla ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a operasyon çekildiğini öne sürmüştü.