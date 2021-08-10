Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Tatar adına sahte hesap açıldığını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı’ndan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın adı kullanılarak sosyal medyada açılan sahte hesaplarla ilgili açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün yaptığı açıklama şöyle: “Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın adı kullanılarak sosyal medyada açılan sahte hesaplar üzerinden Başbakan Ersan Saner’e yönelik çirkin ifadeler içeren paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir.

Olayla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulunulmuş olup gereken yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyundan ricamız bu sahte sosyal medya hesaplarına itibar etmemesidir.”