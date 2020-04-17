Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu, Elektriğin Ucuzlatılmasını Önerdi

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun yaptığı bir çalışmayla, fueloil fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak elektrik üretim maliyetinde yüzde 48-55 azalma olduğunu saptadığı ve bu düşüşün, koronavirüs salgınından kaynaklanan krizi hafifletmek için elektrik tarifelerine yansıtılması önerisinin hükümete iletildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, üretim maliyetinin ortalama yüzde 70 ile 80’ini oluşturan fueloil fiyatlarında son bir yılda TL cinsinden yüzde 69 oranındaki düşüş olduğu ve bundan dolayı maliyetin de azaldığı belirtildi.

Açıklamaya göre hükümete yakıt bedelindeki değişime göre her üç ayda bir elektrik fiyatlarında düzenleme yapılması gerektiği ve 2019 yılının Nisan ayından beri bu düzenlemenin yapılmadığı da hatırlatıldı.

“FUELOIL SON BİR YILDA TL CİNSİNDEN YÜZDE 69 DÜŞTÜ”

KKTC’de elektrik üretimindeki en büyük girdi olan fueloilin son 12 ayda, dünya piyasalarında fiyatının yüzde 73 düştüğü belirtilen Cumhurbaşkanlığı ekonomi Danışma Kurulu çalışmasında, Nisan 2019 başında varil başına 401.20 TL olan Avrupa Brent spot fiyatının, Nisan 2020 başına gelindiğinde 125.43 TL’ye indiği kaydedildi. Çalışmada son bir yılda, fueloil fiyatının TL cinsinden yüzde 69 oranında düşüş gösterdiği de ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu tarafından hükümete iletilen çalışmada şunlar kaydediliyor:

“KKTC Bakanlar Kurulu’nun Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Yasası'nın 44'üncü maddesinin kendine verdiği yetkiye dayanarak yaptığı 2018 Elektrik İnkişaf (Değişiklik No:2) Nizamnamesi’ne göre, yakıt bedelindeki değişime göre her üç ayda bir elektrik fiyatlarında düzenleme yapılması gerekiyor.

Buna rağmen, bu dönemde elektrik fiyatlarında herhangi bir indirim yapılmamıştır. Dolayısıyla, KIB-TEK’i zarara sokmadan, koronavirus salgınından dolayı zor günler geçiren, vatandaşları ve üreticileri rahatlatacak bir indirim yapmak mümkün görünmektedir.”

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışma Kurulu’nun hükümete önerileri şöyle:

“1) KIB-TEK’in, üretim maliyetindeki bu düşüşü yansıtacak şekilde, elektrik tarifelerinde ayarlamalara gidilebilir.

2) Konut elektrik tarifesindeki ayarlamaya ek olarak, konutlarda kullanılan elektrik tüketiminde tasarrufu daha da teşvik etmek için, fiyatlar tüketim miktarıyla daha artan oranlı olacak şekilde güncellenebilir.

3) İşyerleri için, devlet yakıt fiyatının tümünü veya büyük bir kısmını KIB-TEK’e ödeyerek, elektrik fiyatlarındaki düşüşü yüzde 70’e kadar çıkarabilir. Bu şekilde yapmakla üretim ve istihdam artışı teşvik edilirken, hem kamu kaynakları etkin kullanılmış olacak hem de ayrım yapmadan bütün ekonomik sektörler bu indirimden faydalanacağı için sosyal adalet ilkeleri de gözetilmiş olacaktır."