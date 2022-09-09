  • BIST 3.506,99
  • Altın 1013.563
  • Dolar 18.2342
  • Euro 18.4276
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, YÖDAK Başkanı Avcı’yı ziyaret etti

» »
Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’yı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi, YÖDAK Başkanı Avcı’yı ziyaret etti

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ve beraberindeki komite üyeleri, yükseköğretim kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği, Engelli Hakları, Eğitim, Erişim, Ulaşım ve istihdam konuları hakkında yükseköğretimde fırsat eşitliği sağlanması konusunda işbirliği ve projeler için YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ile görüştü.

Yapılan görüşme sonrasında, ilgili yönetmeliğin yükseköğretim kurumlarında uygulanması ve denetlenmesi, yükseköğretim kurumlarının engelli istihdamı, eğitim hakkı ve sosyal yaşama katılımı konusundaki faaliyetlerin artırılması hususlarında fikir birliğine varıldı.

İleriki adımlarda, koordinasyonu sağlayacak stratejik plan, eylem çalışması ve çözüm odaklı proje ve çalıştay gibi somut adımların atılmasının öncelikler arasında yer alacağı belirtildi.

Turgay Avcı, tüm üniversitelerin komite ile yapılan görüşmeler çerçevesinde çalışmalar başlatılıp engelli öğrencilerin, akademik ve yönetsel olarak daha huzurlu bir ortamda eğitim alması ve çalışanların iş hayatlarının kolaylaştırılmasını sağlayacak gerekli tüm adımların atılacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Falyalı ve Demirtaş cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı09 Eylül 2022 Cuma 10:26
  • KTOEÖS basım bildirisi yayımladı09 Eylül 2022 Cuma 09:50
  • Falyalı suikasti ! Katiller mahkemeye çıkarıldı!09 Eylül 2022 Cuma 09:09
  • CTP'de MYK üyeleri ile Genel Sekreter Pazartesi günü belirlenecek09 Eylül 2022 Cuma 09:08
  • Esin - Leman Lisesi, 12 Eylül Pazartesi Günü Hizmete Giriyor09 Eylül 2022 Cuma 08:57
  • Akıncılar'da bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak09 Eylül 2022 Cuma 08:54
  • Kanunsuz silah bulunduran zanlı cezaevine gönderildi09 Eylül 2022 Cuma 08:53
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 9 Eylül 2022 Cuma09 Eylül 2022 Cuma 08:50
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan 2. Elizabeth’in vefatı ile ilgili taziye mesajı09 Eylül 2022 Cuma 08:28
  • Akıncılar'da bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak09 Eylül 2022 Cuma 08:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti