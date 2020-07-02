Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan'ın sosyal medya açıklaması çarpıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını istiyoruz" sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürdü. Erdoğan'ın yasaktan değil kurallar içeren bir düzenlemeden bahsettiği iddia edildi.ç

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz," ifadeleri gündem olurken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erdoğan'ın sözlerinin çarpıtıldığını ileri sürdü.

Erdoğan, "83 milyonun sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu kapsamda hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Bu mecraların hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Erişim engeli, adli ve mali yaptırımları devreye sokacağız. Türkiye muz cumhuriyeti değildir. Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmeyi ümit ediyorum," demişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızı bugün bazı sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamaları bağlamından koparıp çarpıtmaya kalkışanlara bir çift sözümüz var denildi.

Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca yasakçı zihniyetle mücadele ettiği öne sürülen açıklamada, "kimi sosyal medya platformları ne yazık ki vatandaşlarımızın haklarını gasp etmektedir. Söz konusu sosyal medya platformları cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret gibi kanunlarımızın suç saydığı konularda vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik hiçbir katkı sunmamakta, aksine tüm uyarılarımıza rağmen bu suçların işlenmesine zemin teşkil etmektedir" denildi.