Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası konser verecek

Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası konseri, perşembe günü saat 18.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Orkestrası cuma günü saat 17.30’da Atatürk Spor Salonu’nda sahne alacak.

Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında konserler verecek.

Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası konseri, perşembe günü saat 18.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Orkestrası cuma günü saat 17.30’da Atatürk Spor Salonu’nda sahne alacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen proje kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde kurulan Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde konserler veriyor.

Fırsat eşitliği yaratmak amacıyla “özel” çocuklardan kurulan Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu, müzik öğretmeni Ersin Tünay tarafından, Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Orkestrası ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları tarafından çalıştırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek konserlerinin provasını da gerçekleştirdi.