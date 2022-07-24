  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATakıntı Hastalığı Hayatı Zorlaştırıyor !

Cumhurbaşkanlığı :Fotoğrafla ilgili ‘bunlar Erenköy mücahitleridir’ diye bir ifade yok

» »
Cumhurbaşkanlığı :Fotoğrafla ilgili ‘bunlar Erenköy mücahitleridir’ diye bir ifade yok
Cumhurbaşkanlığı :Fotoğrafla ilgili ‘bunlar Erenköy mücahitleridir’ diye bir ifade yok

EOKA’cı fotoğraflarının Cumhurbaşkanlığı tarafından da kullanıldığı iddialarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı, art niyetli bazı çevreler ile siyasilerin iddialarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Devlet Piyangoları İdaresi’nin Erenköy Direnişi’ni anmak için çıkardığı piyango biletlerinde Erenköy mücahitleri yerine, Rum-Yunan askerleri ile EOKA’cıların fotoğraflarının kullanılmasına tepkiler devam ederken, manipülasyon uzmanı art niyetli bazı çevreler ve siyasiler tarafından Cumhurbaşkanlığı sayfalarında da söz konusu fotoğrafların ‘Erenköy mücahitleri’ olarak yayınlandığına dair yalan ve gerçek dışı iddialar ileri sürülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu tarafından 20 Temmuz Barış Harekâtı anısı için hazırlanan videoda Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Rum mezalimi ile saldırganlığını gözler önüne serip Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın konuşmasında da o günlerde yaşananlar dile getirilirken, Rum mezalimini ve saldırganlığını göstermek amacıyla köylerinden göç eden insanlarımızın, ağlayan kadın ve çocuklarımızın fotoğrafları ile söz konusu fotoğraf da Rum mezalimini ve saldırganlığını gösterebilmek için kullanılmıştı. Bunun yanı sıra söz konusu fotoğrafla ilgili olarak ‘bunlar Erenköy mücahitleridir’ diye herhangi bir ifade yoktur. Ama art niyete dayalı bir zihniyete sahip olanlar ‘Cumhurbaşkanlığı sayfasında köylerinden göç eden Rumların fotoğrafları da yayınlandı’ diyebilirler.

Bunun yanı sıra EOKA terör örgütünü lanetlemek için bu fotoğraf ile EOKA terör örgütü liderlerinden Nikos Sampson’un Kaymaklı saldırılarında elinde Türk bayrağı ile çekilen fotoğrafı da yine Rum saldırganlığını göstermek için pek çok kez kullanılmıştı. Cumhurbaşkanlığı haber sayfalarında da Rum mezalimini ve geçmişte yaşananları unutturmamak amacıyla Rumlar tarafından gerçekleştirilen vahşet ile katliamların da fotoğrafları yer almaktadır.
Gerçekler bunlar iken art niyetli bazı çevreler ile siyasilerin bu fotoğrafı kullanarak Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a yönelik karalama kampanyası başlatmaları kabul edilemez bir tutum olup halkımızı yanıltmaya yönelik çirkin bir algı operasyonu ve provokasyondur. Halkımızın bu çirkin iddialara itibar etmeyeceğini çok iyi bilirken, bunları yapanları aklıselime, vicdana ve sağduyuya davet ediyoruz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı o fotoğraf ile ilgili ALGI operasyonu açıklaması yaptı...24 Temmuz 2022 Pazar 17:44
  • Maaş Kesintisine ARA EMRİ müracaatı yapılıyor24 Temmuz 2022 Pazar 16:39
  • Skandal Skandal üzerine.. Aynı EOKA fotoğrafını KKTC Cumhurbaşkanlığı da kullanmış!24 Temmuz 2022 Pazar 15:09
  • KKTC devlet piyangosunda skandal Türkiye basınında24 Temmuz 2022 Pazar 15:04
  • Özersay: Erenköy Mücahitlerinden Özür Dileyin ve Bunu 8 Ağustos Törenlerinde de Tekrar Edin24 Temmuz 2022 Pazar 14:52
  • ÜÇ Sendikadan ESSA Eylemine destek24 Temmuz 2022 Pazar 14:45
  • Kürşad: Tam anlamı ile bir rezalettir24 Temmuz 2022 Pazar 14:21
  • Son dakika! Osman Uzun görevden alınıyor24 Temmuz 2022 Pazar 13:58
  • Tatar: Bu Saygısızlık Affedilemez24 Temmuz 2022 Pazar 13:54
  • Piyangolar Birimi sorumlusu Uzun görevden affını istedi24 Temmuz 2022 Pazar 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti