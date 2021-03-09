  • BIST 1.549
  • Altın 418,722
  • Dolar 7,6333
  • Euro 9,0839
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Cumhurbaşkanlığı Girişimcilik Komitesi toplandı

» »
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Girişimcilik Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner başkanlığında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Girişimcilik Komitesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Girişimcilik Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantıya, Komite Başkanı Ahmet Bilgen ile komite üyeleri Niyazi Bekiroğlu, Ebru Kaptan Sertoğlu ve Temel Üngör katıldı. Toplantıda, girişimcilik konusu ve yapılabilecek projeler görüşüldü.

Komiteler arasında iş birliğinin faydası vurgulanan toplantıda, Prof. Dr. Tülen Saner verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve Cumhurbaşkanlığı olarak yapılacak çalışmalara desteklerinin tam olduğunu belirtti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTB Başkanı Özlem Gürkut: “Bilimin rehberliğinden ayrılmadan mücadelenin devamına ihtiyacımız var”09 Mart 2021 Salı 15:17
  • Müsteşar Aşıkoğlu yine isim vermnedi! “İsim vermek zorunda değilim” dedi!09 Mart 2021 Salı 14:48
  • ''Bir gün değil her gün mücadele edeceğiz''09 Mart 2021 Salı 14:42
  • YÖDAK: “2021 Yükseköğretimde Kurumsallaşma, Uluslararasılaşma Ve Kalite Yılı”09 Mart 2021 Salı 14:08
  • Lute liderlerle görüştü… "Liderleri Cenevre Öncesi Bir Araya Getirme Çabaları Sonuçsuz Kaldı"09 Mart 2021 Salı 13:53
  • Din Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır'dan Miraç kandili Mesajı09 Mart 2021 Salı 13:20
  • Çağman, TIP-İŞ temsilcileri ile görüştü09 Mart 2021 Salı 12:59
  • Amcaoğlu'ndan yüzyüze eğitim açıklaması09 Mart 2021 Salı 12:34
  • Olgun Lute İle Görüşecek09 Mart 2021 Salı 12:25
  • Birleşik Taksiciler Birliği 9 Yolcu Altında Taşımacılık İzni Olanlara Güney Kıbrıs’a Yolcu Taşıma İzni Verilmesini Eleştirdi09 Mart 2021 Salı 12:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti