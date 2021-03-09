Cumhurbaşkanlığı Girişimcilik Komitesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Girişimcilik Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Girişimcilik Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantıya, Komite Başkanı Ahmet Bilgen ile komite üyeleri Niyazi Bekiroğlu, Ebru Kaptan Sertoğlu ve Temel Üngör katıldı. Toplantıda, girişimcilik konusu ve yapılabilecek projeler görüşüldü.

Komiteler arasında iş birliğinin faydası vurgulanan toplantıda, Prof. Dr. Tülen Saner verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve Cumhurbaşkanlığı olarak yapılacak çalışmalara desteklerinin tam olduğunu belirtti.