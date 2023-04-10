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Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi 11’inci toplantısını yaptı

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Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi çalışmaları kapsamında 11’inci toplantı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın başkanlığında Gazimağusa İlçesi Muhtarlar Birliği Yönetim Kurulu’nun katılımıyla yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi 11’inci toplantısını yaptı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre toplantıda, Gazimağusa İlçesi Muhtarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yeşilleme ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde ve sonrasında, muhtarların “büyük bir özveriyle katkı ve yardımlarda” bulunduğunu belirterek, muhtarlara bu yöndeki çalışmaları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Seçimle göreve gelen muhtarların sürekli olarak halkla iç içe olduğunu ve saygın bir kurum olan muhtarlığın, yerel yönetimlerde büyük görevler üslendiğini ve devletin önemli bir gücünü oluşturduğunu” ifade etti. Muhtarların yaşadığı sorunların bilincinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sorunların çözümü yönünde elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin silahlanma ve gerginlik yaratıcı faaliyetlerini “sürekli olarak tırmandırdığını” belirterek, şu ifadelerde bulundu:

“Kıbrıs Türk tarafı olarak Kıbrıs’ta adil, sürekli ve sürdürülebilir bir antlaşmadan yanayız. Bunun da yolu, Türkiye’nin garantörlüğünü kaldırmayı, Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmayı ve Kıbrıs Türk halkını azınlık yapmayı hedefleyen federal temele dayalı bir antlaşmadan değil; ana vatan Türkiye’nin de desteklediği, iki eşit egemen devletin varlığına dayalı çözümden geçmektedir. Bu çözüm şekli de Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak tek çözüm şeklidir. Kıbrıs’ta en az Rumlar kadar egemeniz ve en az onlar kadar her türlü hakka sahibiz. Devletimizden ve egemenliğimizden vazgeçecek değiliz.”

Londra ziyareti ile temasları hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Tatar, “Rum-Yunan gençlerinin düzenlediği çirkin eylem sadece benim şahsına yönelik değil, bu çirkin eylem Kıbrıs Türk halkını hedef almıştır. Bu tür eylemler beni, ülkemin ve halkımın hak ve çıkarlarını korumaktan vazgeçiremez” dedi.

Toplantıda söz alan muhtarlar, toplantıyı düzenlediği için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür ederken, desteklerinin her zaman süreceğini de ifade ettiler. 

Muhtarlar yaşadıkları sıkıntı ve sorunları Cumhurbaşkanı Tatar’a aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi’nin toplantıları program dahilinde, ileriki günlerde devam edecek.

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