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Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi 13'üncü toplantısını yaptı

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Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi çalışmaları kapsamında 13'üncü toplantı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi 13'üncü toplantısını yaptı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, toplantıya Milli Olimpiyat Komitesi ve Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, spor alanındaki açılımlara her zaman olduğu gibi desteğini sürdüreceğini belirtti.

Gençler ve sporculara spor alanında uygulanan ambargonun hiçbir uluslararası spor anlayışına ve olimpizm ruhuna uymadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıya katılan komite başkanı, başkan yardımcısı, genel sekreter ve yönetim kurulu üyelerine, katkılarından dolayı teşekkür etti.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç da toplantıda dışa açılım konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Komitenin ortaya çıkardığı projelerin, ülkenin spor politikasının oluşumundaki önemine değinen Koç, Cumhurbaşkanı Tatar’a spor alanında yapılan ve yapılacak olan çalışmalara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı ise komitenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

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