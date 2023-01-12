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Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi’nin oluşumu için çalışmalar başlatıldı

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Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Halk Konseyi’nin oluşumu için çalışmalar başlatılırken, ilk toplantı dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi’nin oluşumu için çalışmalar başlatıldı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Sönmezliler Ocağı, Dr. Fazıl Küçük Hareketi, Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği,  KKTC Emekli  Polisler Derneği, Genç Mücahitler Derneği,  Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Muratağa Atlılar ve Sandallar  Şehitlerini Yaşatma Derneği, Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Topraksız Vatan Olmaz Hareketi  başkan ve temsilcileri hazır bulundu.  

Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda yaşanan süreç ve gelişmelerle ilgili bilgi verirken, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.  Söz alan dernek başkanları da kendi düşüncelerini aktardı.  

Belirlenen takvime göre önümüzdeki günlerde de, hiçbir siyasi ayrım gözetilmeden diğer sivil toplum örgütleri, dernekler, sendikalar, kurum ve kuruluşların başkan ve temsilcileri ile toplantılar düzenlenecek ve Halk Konseyi’nin örgütsel yapısı oluşturulacak.  

Cumhurbaşkanı Tatar’ın başkanlığında oluşturulacak olan Halk Konseyi’nin ana amacı; sivil toplum örgütlerini, dernekleri, sendikaları ve diğer kurum ve kuruluşları tek bir çatı altında toplamak, birlikteliği sağlamak, özellikle Kıbrıs konusuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek, Kıbrıs Türk halkını doğru bilgilendirmek ve diğer sosyal ve ekonomik sorunlarla ilgilenmek, bu konularda düşünce ve fikir üretmek ve bunların takibini yapmak olarak belirlendi.

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