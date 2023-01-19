Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi’nin oluşumuna yönelik çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan Halk Konseyi’nin oluşumu için çalışmalar devam ederken, ikinci toplantı dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında gerçekleşti.

Birinci toplantıya; Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Sönmezliler Ocağı, Dr. Fazıl Küçük Hareketi, Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği, KKTC Emekli Polisler Derneği, Genç Mücahitler Derneği, Dr. Fazıl Küçük Vakfı, Muratağa Atlılar ve Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği, Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Topraksız Vatan Olmaz Hareketi başkan ve temsilcileri katılırken, dün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen ikinci toplantıya Beşparmak Düşünce Grubu, Umut Derneği, Kıbrıs Türk Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği (SODAK), Lefke Yardım ve Halk Derneği, Bayrağı Işıklandırma Derneği, İnsan Hakları Derneği, Doruk Vakfı ve Mavi Vatan Derneği başkan ve temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verirken, Kıbrıs Türk halkının devletine, egemenliğine ve özgürlüğüne vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, iki ayrı egemen devletin varlığına dayalı çözüm önerisinden geri adım atılamayacağını belirtirken, Anavatan Türkiye tarafından da desteklenen yeni siyasetin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’nin 77. Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmasında, dünya ülkelerine “KKTC’yi tanıyın” çağrısıyla Kıbrıs konusunda yeni bir dönemin başladığını ve KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na Anayasal adıyla gözlemci üye olarak kabul edilmesini yeni dönemin en büyük adımı olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar yeni dönemde Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut ve tek ses olarak hareket etmesinin önemine de dikkat çekti.

Toplantıda söz alan dernek başkanları ve temsilcileri de kendi düşüncelerini aktarırken, Cumhurbaşkanı Tatar’a güven ve desteklerini belirtti.

Belirlenen takvime göre önümüzdeki günlerde de diğer sivil toplum örgütleri, dernekler, sendikalar, kurum ve kuruluşların başkan ve temsilcileri ile toplantılar düzenlenecek ve Halk Konseyi’nin örgütsel yapısı oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın başkanlığında oluşturulacak olan Halk Konseyi’nin ana amacı; sivil toplum örgütlerini, dernekleri, sendikaları ve diğer kurum ve kuruluşları tek bir çatı altında toplamak, birlikteliği sağlamak, özellikle Kıbrıs konusuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek, Kıbrıs Türk halkını doğru bilgilendirmek, diğer sosyal ve ekonomik sorunlarla ilgilenmek, bu konularda düşünce ile fikir üretmek ve bunların takibini yapmak olarak belirlenmişti.