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Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Birkan Uzun Anı Ormanı Oluşturuluyor

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Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Birkan Uzun Anı Ormanı Oluşturuluyor
Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Birkan Uzun Anı Ormanı Oluşturuluyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Birkan Uzun Anı Ormanı oluşturuluyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın birçok zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandırarak Kıbrıs Türk halkının gurur ve ilham kaynağı olan ancak 1 Ocak 2022 tarihinde geçirdiği kaza sonucu beklenmedik ölümüyle ülkeyi yasa boğan Birkan Uzun anısına, 3 Mart Perşembe günü saat 10.00’da Tepebaşı’nda yapılacak etkinlikle Anı Ormanı oluşturuluyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yer alacağı etkinlikte, dikilecek binlerce fidanla birlikte Birkan Uzun’un ismi, adına oluşturulacak anı ormanında ölümsüzleştirilecek.

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