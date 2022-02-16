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Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde “KKTC 1. Aile Çaliştayı” Düzenlenecek

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Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde “KKTC 1. Aile Çaliştayı” Düzenlenecek
Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde “KKTC 1. Aile Çaliştayı” Düzenlenecek

“KKTC 1. Aile Çalıştayı” 17-18 Şubat tarihlerinde düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde düzenlenecek “KKTC 1. Aile Çalıştayı”, yarın saat 09:00’da Acapulco Resort Girne’de başlayacak.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından düzenlenecek çalıştay, aralarında Türkiye Cumhuriyeti Aile Bakanlığı uzmanlarının da yer alacağı, toplam 30 kurum, kuruluş ve ilgili bakanlıklardan yaklaşık 200 bireyin katılımıyla yapılacak. Çalıştayda,  aile içi sıkıntılar ve boşanma nedenleri ele alınacak.

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