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Cumhurbaşkanlığı himayesinde, “Doğa Harikası Kelebeklerin Gizemli Dünyası” adlı bir etkinlik düzenleniyor

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KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, “Doğa Harikası Kelebeklerin Gizemli Dünyası” adlı bir etkinlik düzenleniyor.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, “Doğa Harikası Kelebeklerin Gizemli Dünyası” adlı bir etkinlik düzenleniyor

KTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, “Doğa Harikası Kelebeklerin Gizemli Dünyası” adlı bir etkinlik düzenleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği iş birliği çerçevesinde yarın (18 Mayıs 2022)  saat 17.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi No: 101 Seminer Salonu’nda “Doğa Harikası Kelebeklerin Gizemli Dünyası” adlı bir etkinlik düzenlenecek.

Etkinlikte Prof. Dr. Feza Can, Prof. Dr. Özge Özden, doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Hasan Bağlar, Kıbrıs’ın kelebekleri üzerine sunum gerçekleştirecek.

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