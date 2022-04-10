Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Modern Tıp Gelişmeler Konulu Konferans Düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi ile Tabipler Birliği iş birliği ile “Modern Tıpta Gelişmeler” konulu konferans düzenlenecek. Konferans, yarın saat 18.30’da, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde olacak.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yurt dışında pek çok uluslararası bilimsel araştırmaya katkı koyan, uluslararası ödüller alan nörobiyoloji ve kanser biyolojisi profesörü, KKTC Kanser Araştırma Vakfı’nın kurucusu Prof. Dr. Mustafa Djamgöz’ün konuşmacı olacağı konferans, yarın saat 18.30’da, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde yer alacak.