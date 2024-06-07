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Cumhurbaşkanlığı: Holguin'in görev süresinin uzatıldığı haberleri gerçeği yanıtmıyor

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Cumhurbaşkanlığı, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın görev süresinin uzatıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı: Holguin'in görev süresinin uzatıldığı haberleri gerçeği yanıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın görev süresinin uzatıldığına dair Rum basınında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Haberlerin doğru olmadığı BM kaynaklarından da teyit edilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, bu atamaya rızasını altı ayla sınırlı kalması koşuluyla vermiştir ve kalan 1 aylık sürede yapıcı bir şekilde Kişisel Temsilciyle çalışmalarını sürdürecektir."

 

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