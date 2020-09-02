  • BIST 1.081
  • Altın 461,342
  • Dolar 7,3704
  • Euro 8,7252
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 37 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1455 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi

Cumhurbaşkanlığı için 9 aday

» »
Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacaklar, Yüksek Seçim Kurulu’na başvurularını Cuma günü yapıyor. Bugün öğle saatleri itibarıyla adaylık başvurusu için YSK’dan randevu alan 9 aday var.
Cumhurbaşkanlığı için 9 aday

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacaklar, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurularını Cuma günü yapıyor. 
Bugün öğle saatleri itibarıyla adaylık başvurusu için YSK’dan randevu alan 9 aday var.


11 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için açıklanan takvim ilerliyor.
YSK’nın, koronavirüs pandemisi nedeniyle seçim takvimi sürecinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önerilerini dikkate alarak duyurduğu önlemler çerçevesinde, adaylar başvurularını randevuyla yapacak.
Buna göre, adaylar, ve/veya temsilcileri önceden aldıkları randevu saatinde beraberlerinde sadece bir kişiyle adaylık başvurusu için YSK’ya gidecek. Gelen kişilerin maske kullanması ve sosyal mesafe kurallarına uymaları şart. 
Aday başvurularını izleyecek basın mensuplarının da maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekiyor.

 

HANGİ ADAY SAAT KAÇTA BAŞVURACAK?

TAK muhabirinin şu ana dek adaylıklarını açıklayan adaylardan ve YSK’dan derlediği bilgiye göre, bağımsız aday Mustafa Akıncı saat 09.00’da, CTP adayı Tufan Erhürman saat 09.30’da, UBP adayı Ersin Tatar saat 10.00’da, bağımsız aday Kudret Özsersay saat 10.45’te, bağımsız aday Alpan Uz saat 11.20’de, YDP adayı Erhan Arıklı saat 12.00’de, MDP adayı Fuat Türköz Çiner saat 12.30’da, bağımsız aday Arif Salih Kırdağ saat 13.30’da Bağımsız aday Serdar Denktaş ise saat 14.00’te başvuruda bulunacak. 
KKTC Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanı adaylarının, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olması, yükseköğrenim yapmış olması, 35 beş yaşını doldurmuş bulunması, Türk ana ve babadan doğmuş olmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olması ve en az beş yıldan beri daimi ikametgâhının Kıbrıs'ta olması gerekiyor.

 

ADAYLAR AYNI GÜN GEÇİCİ OLARAK İLAN EDİLECEK

YSK’nın açıkladığı takvim uyarınca, Cuma günü başvuruların mesai saatleri içinde tamamlanmasının ardından adaylar geçici olan ilan edilecek. 13 Eylül Pazar günü kesinleşecek adaylar 14 Eylül’de resmen ilan edilecek.
Sandık seçmen listelerinin askıya alınmasının son günü ise 6 Eylül.
14 Eylül’de Yüksek Seçim Kurulu huzurunda oy pusulalarının düzenlenmesi ve duvar ilanları için ad çekme işlemi yapılacak.
Seçim ve halkoylaması propagandası ise 15 Eylül’de başlayacak ve 10 Ekim’e kadar sürecek.
Seçim ve halkoylaması ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının son günü 26 Eylül olarak belirlendi.
Seçmen kartları 8 Ekim’e kadar dağıtılmış olacak.

 

SALT ÇOĞUNLUK

11 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için, kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekiyor.  Hiçbir aday salt çoğunluk sağlayamazsa, seçim yedi gün sonra en çok oy alan iki aday arasında yinelenecek.  Bu takdirde, en çok oy alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.
KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor. Bu yıl 26 Nisan’da yapılacağı duyurulan seçim, koronavirüs salgını nedeniyle Meclis kararıyla 11 Ekim’e ertelenmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da inşaat malzemelerini çalmışlardı02 Eylül 2020 Çarşamba 15:36
  • Husumeti olan amcasını korkutmak için tüfekle havaya ateş açan zanlı mahkemede02 Eylül 2020 Çarşamba 15:32
  • Güzellik salonunda Covid-19 paniği, tümü hastaneye kaldırıldı02 Eylül 2020 Çarşamba 15:30
  • İşte son hava durumu raporu! Sıcaklar devam edecek mi?02 Eylül 2020 Çarşamba 15:29
  • Gönyeli’de:Para istediler vermeyince telefonunu çizip bıçakla yaraladılar02 Eylül 2020 Çarşamba 15:25
  • “Biz Devrime Çok İnanmıştık” Kitabının Lefkoşa Tanıtımı Gerçekleştirildi02 Eylül 2020 Çarşamba 15:24
  • Akıncı: Kıbrıs Türk halkı demokratik, laik ve Atatürkçü bir toplumdur (VİDEO)02 Eylül 2020 Çarşamba 14:46
  • Özyiğit EDEK' e yüklendi: "Adamlarla zerre kadar masada oturma şansımız yok"02 Eylül 2020 Çarşamba 14:38
  • Veliler eğitim ile ilgili ne düşünüyor? İşte sonuçlar!02 Eylül 2020 Çarşamba 13:46
  • Bakan Oğuz: Üreticiyi de tüketiciyi de düşünmeliyiz02 Eylül 2020 Çarşamba 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti