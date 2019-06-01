Cumhurbaşkanlığı Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda finale kalan projeler değerlendirildi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda “Kalıcı Etki Ödülü” ve “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” adı altında iki kategoride ödül veriliyor. Dereceye giren projelere ödülleri ve diğer tüm katılımcılara sertifikalar, 12 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törenle verilecek ve dereceye giren projeler kamuoyuna duyurulacak.

JÜRİDE PROF. DR. VAMIK VOLKAN DA VAR

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan final sunumlarında jüriyi, Temiz Düşün Onursal Başkanı Prof. Dr. Vamık Volkan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş, Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı, Temiz Düşün Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz ve ODTÜ-KKK Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Muhtaroğlu oluşturdu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, finale kalan projelerin jüriye sunum öncesinde, katılımcılara teşekkür ettiler.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı sunumlar öncesinde yaptığı konuşmada, Temiz Düşün Projesi’nin nasıl başladığını ve Prof. Dr. Vamık Volkan ile Temiz Düşün Çevre Koruma ve Çevre Temizliği Projesi için çalışma süreçleriyle ilgili bilgi vererek, hükümet, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin Cumhurbaşkanlığı’nın Temiz Düşün projesine destek verdiğini söyledi.

Meral Akıncı, çevre konusundaki çalışmalar ve duyarlılığın gelişmesiyle naylon poşet kullanımın kalktığını, geri dönüşümün başladığını, yeşil okul adı altında okullarda hem ağaç dikip hem de geri dönüşüm uygulamalarını başlattıklarını anlatarak, projeye katılanlara teşekkür ederek, başarı diledi.

HÜDAOĞLU: “AMAÇ; BİLGİ, DUYARLILIK VE ÇEVRE HASSASİYETİNİ PAYLAMAK”

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, “adına yarışma dense de”, etkinliğinin bilgiyi, duyarlılığı ve çevre hassasiyetini paylaşmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Jüri üyelerinin meseleye akademik, sosyal ve memleket boyutunda geniş kapsamda baktığını ve çevreye, dünyaya karşı bir sorumluluğun yansıması olarak jüride olduklarını ifade eden Hüdaoğlu, jüri üyelerinin çok kıymetli olduğunu, Prof. Dr. Vamık Volkan’ın varlığı ile bu kıymetin daha da arttığını kaydetti.

Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, tüm katılımcılara başarı dileklerini de iletti.

Ülkede iyi şeyler de yapıldığını, sadece olumsuzluklara odaklanmadan olumlu şeylerden hareket edilerek olumlu yönde ilerlenebileceğini ifade eden Hüdaoğlu, şöyle devam etti:

“Ülkemizde çok da haksız temelleri olmayan yaygın bir sorun var; çok sorun odaklı yaşıyoruz, olumsuz şeylere çok daha fazla odaklanma eğilimindeyiz. Oysa ki iyi şeyler de yapılıyor, düşünülüyor. Tüm bunlardan olumlu ortak bir enerji türetilebilir, hemen sadece olumsuzlara saplanıp kalmadan olumlu örneklerden hareket edilerek olumlu bir seyir takip edilebilir. Çevre için düşünen, kalıcı etkisi olacak fikirlere yönelmiş olan, ya da hali hazırda uygulayan ya da onu hazırlamak için tasarlayan kişiler olarak sizlerin burada olmanız hepimiz için önemlidir. Bu ülkede, çevre duyarlılığı için dünya hassasiyet için canlı bir fikir iklimi var ve onun en önemli isimleri de burada. Bizler için sadece birer yarışmacı değilsiniz, hepiniz ortak bir şekilde çevreyi kazanmaya çalışan değerli birere fertsiniz. Duyarlılığınız için hepinize teşekkür ederiz.”

Hüdaoğlu, projeye başvurularda geçen yıla göre artış olduğunu, bunun da projede kurumsallaşmaya doğru gidildiğinin önemli işareti olduğunu söyledi.

VOLKAN: “HEP BERABER GÜZEL KUZEY KIBRIS’I TEMİZ TUTALIM”

Prof. Dr. Vamık Volkan, ülkede, önceki yıllara oranla son yıllarda çevre duyarlılığı ve bilincinin arttığına işaret ederek, bundan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Volkan, “Hep beraber güzel Kuzey Kıbrıs’ı temiz tutalım” dedi. Her yaz geldiği Kıbrıs’ta geçen yıllara kıyasla bu yıl çevre kirliliğinin gözle görünür bir şekilde azaldığını gözlemlediğini ifade eden Prof. Dr. Vamık Volkan, yürütülen çalışmaların yaygınlaştırılarak sürdürülmesinin olumlu ve kalıcı sonuç elde etmek için önemli olduğunu söyledi.

“HEDEF ÇEVRE, SU, ENERJİ KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ”

Cumhurbaşkanlığı’nın KKTC’nin çevre, su, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik kalıcı projeler geliştirilmesinin teşviki ve bu yolla ülkenin en sağlıklı süreçlerle kalkınmasına yönelik olarak 2018’de başlattığı yerel odaklı Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda “Kalıcı Etki Ödülü” ve “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” adı altında iki kategoride ödül veriliyor.

Somut sonuçlar elde etmiş, veri ve analizlerle sürdürülebilirlik konusunda stratejik yaklaşımlar kullanarak uzun vadeli çözüm veya çözümler öneren, kalıcı etki yapan projelere 2019 yılında da “Kalıcı Etki Ödülü”; henüz kurgulanma veya tasarım aşamasında olan, yapılabilirlik ve kalıcı etki potansiyeli yüksek ve projelendirilmiş fikirlere ise “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” verilecek.

Her iki alanda da birinci olan projelere ayrı ayrı 7 bin TL, ikinci olan projelere 5 bin TL, üçüncülere ise 3 bin TL para ödülü var.

Cumhurbaşkanlığı’nca sürdürülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına, birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve iş birlikleriyle çözümler aramayı amaçlıyor.