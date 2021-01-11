Cumhurbaşkanlığı: “Kıbrıs Türk Tarafı 5+BM gayriresmi toplantısına iyi niyet ve yapıcı tutumu ile katılacak”

Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Türk tarafının BM tarafından düzenlenmesi planlanan gayriresmî toplantıya iyi niyet ve yapıcı tutumla katılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın makamında BM Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute’la görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun anlatıldığı görüşmede, olası sonuç alıcı ve anlamlı yeni bir görüşme sürecine, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı gösterilmesiyle başlanması gerektiğinin de altının çizildiği kaydedildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özel Temsilci M. Ergün Olgun, Müzakere Heyeti Üyesi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Sözcü Berna Çelik Doğruyol ve Siyasi İşler Görevlisi Ayşe Balcıoğolu’nun da katılımıyla bugün saat 14.30’da başlayan görüşmenin bir buçuk saat sürdüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Öngörülen 5+BM gayriresmî toplantısına hazırlık için adaya gelen Jane Holl Lute’a Kıbrıs’ta ve Kıbrıs’ın içinde bulunduğu siyasi coğrafyada gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıya ancak Adadaki iki asli halkı temsil eden mevcut iki devletin egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statüleri zemininde ulaşılabileceği, taraflardan herhangi birine siyasi statü üstünlüğü sağlayan şartların ancak Kıbrıs uyuşmazlığının devamına ve Doğu Akdeniz bölgesinde gerginliğe hizmet edeceği yeniden anlatılmıştır.

Sayın Lute’a özellikle Kıbrıs Türk tarafının kazanılmış egemen eşit statüsünün müzakere konusu olmadığı, Kıbrıs Türk tarafının statüsünün Rum tarafı ile yapılacak görüşmeler sonunda ortaya çıkacağı gibi bir varsayımın asla kabul edilemeyeceği, eşitlik ilkesi gereği Kıbrıs Rum Devleti'nin sahip olduğu statüye Kıbrıs Türk Devleti'nin de sahip olma hakkı bulunduğu kesin ifadelerle aktarılmıştır. Bu anlamda, olası sonuç alıcı ve anlamlı yeni bir görüşme sürecine, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı gösterilmesiyle başlanması gerektiğinin de altı çizilmiştir.

Doğu Akdeniz’de keşfedilmeye başlanan doğal gaz kaynakları konusunda Kıbrıs Türk tarafının tekrarlanan iş birliği tekliflerini reddederek egemenliğin kendilerinde olduğunu Yunanistan'la birlikte iddia eden Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafının hakları yanında Türkiye’nin kıta sahanlığını da etkileyecek tek yanlı eylemlerde bulunduğu bilinmektedir. Bunun Doğu Akdeniz’de gerginliği artırdığına dikkat çekilerek tüm çevre ülkelerinin ilişkilerini ve bölgesel güvenlik, istikrar ve iş birliğini olumsuz etkileyen bu tek yanlılığın ortadan kaldırılması gereğine vurgu yapılmıştır.

Adamızın ve bölgemizin istikrar, güvenlik ve iş birliği ihtiyacı karşısında Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs’ta gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıya ulaşmak ve bölgemizdeki gerginliğin giderilmesine de yardımcı olmak amacıyla taraflar arasında kazan-kazan yaklaşımına dayalı bir uzlaşı zemini bulunup bulunmadığını görmek için BM tarafından düzenlenmesi planlanan 5+BM gayriresmî toplantısına iyi niyet ve yapıcı tutumu ile katılacaktır. Kıbrıs Türk tarafı benzeri bir anlayışı Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’dan da beklemektedir.

Kıbrıs Türk tarafınca Sayın Lute’a ayrıca güven yaratıcı önlemler (GYÖ) konusunun iki tarafı ilgilendiren bir konu olduğu, Rum tarafının 5+BM gayriresmî toplantısının gündemini GYÖ önerileri adı altında saptırmasına müsaade edilmemesi gerektiği, GYÖ’lerin anlamlı olabilmesi için iki tarafın egemen eşit statüleri zemininde ele alınmasının şart olduğu anlatılmıştır.”