Cumhurbaşkanlığı Kıbrıslı Türklerin Güneydeki havalimanlarından adaya girişiyle ilgili girişim yapıyor

Cumhurbaşkanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin koronavirüs salgınına karşı önlemleri çerçevesinde bugün açıkladığı yeni kararlar uyarınca havalimanlarından girişlere getirdiği koşulların Kıbrıslı Türkler için de geçerli olup olmadığı konusunu netleşmesi için girişim başlattı.

TAK muhabirinin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu konuda en kısa süre içinde kamuoyuna bilgi verilmesi için çalışmalar sürüyor.

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanlığı’na iletilen çok sayıdaki soru ve talep üzerine güneydeki yetkililerle temas kurarak konuyu netleştirmeye çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanlığı kaynakları, havalimanlarından sadece Kovid-19 virüsü taşımadığını gösteren son 4 gün içinde alınmış sağlık sertifikası olan kişilerin girişine izin verileceği ve bu kişilerin de bu amaçla ayrılan bir tesiste 14 gün karantinada tutulacağı kuralına Kıbrıslı Türkleri de kapsayıp kapsamadığın net olmadığını belirtti.