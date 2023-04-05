Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda 220 sokak hayvanı kısırlaştırılıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü sebebiyle Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen “Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Projesi” kapsamında İsviçre’den gelen uzman veterinerlerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

İSVİÇRE’DEN GELEN EKİP 3 GÜNDE 105 SOKAK HAYVANINI KISIRLAŞTIRACAK

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Sibel Tatar’a Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız da eşlik ederken, ziyarette İsviçreli Uzman Veteriner hekimlerin ülkeye gelmesini organize eden, hayvan hakları aktivisti Soley Schumacher-Rüstem, Veteriner Dairesi Sorumlu Veterineri Veteriner Hekim Burak Toksoy, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Cem Taşlıovalı ve İsviçreli veterinerler Lisa Goldinger, Claudia Volz ve Bernhard Staehelin de hazır bulundu.

İsviçre’den ülkeye gelen ekibin 3 nisanda başlayan kısırlaştırma operasyonları kapsamında şu ana kadar 20 köpek kısırlaştırılırken, bu akşama kadar Karakum Animal Rescue Ofisinde en az 50 sokak kedisi ve Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 55 sokak köpeğinin kısırlaştırılması planlandı.

SİBEL TATAR: “220’DEN FAZLA SOKAK HAYVANI KISIRLAŞTIRILIYOR ANCAK DAHA ALINACAK YOLUMUZ VAR”

“Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Projesi” kapsamında şu ana kadar 169 köpeğin kısırlaştırıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar, yurt dışından gelen bu destekle 55 köpek ve 50 kedinin daha kısırlaştırılarak bakımlarının yapılmasının ardından bu rakamın 220’nin üzerine çıkacağını ifade etti.

Bu projeye tüm katkı koyanlara ve İsviçre’den ülkeye gelerek bu işlemleri yapan veteriner hekimlere teşekkürlerini ileten Sibel Tatar, Veteriner Dairesi Sorumlu Veterineri Burak Toksoy başta olmak üzere, Veteriner Dairesi’nin de imkanları dahilinde tüm yardımı yaptığının altını çizdi.

Sibel Tatar, Girne Belediyesi ve ekibine de Barınak ve Rehabilitasyon Merkezi’nin operasyonlar için kullanıma açılmasını sağladığı için ayrıca teşekkür etti.

YILDIZ: “SİBEL TATAR TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİ”

Soley Schumacher-Rüstem ise Sibel Tatar’ın hayvanseverliği sayesinde gerçekleşen bu çalışma için teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız ise Soley Schumacher-Rüstem ile Sibel Tatar’ın tüm imkanları seferber ederek gerçekleştirdikleri bu çalışmanın özellikle 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde olmasının çok daha anlamlı olduğunu ifade etti.