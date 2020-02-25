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‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde istihbarat şefiyim’ diyerek 600 bin lira dolandırdı

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‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde istihbarat şefiyim’ diyerek 600 bin lira dolandırdı
‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde istihbarat şefiyim’ diyerek 600 bin lira dolandırdı

Antalya’da, ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde istihbarat şefiyim’ diyerek çok sayıda kişiyi toplam 600 bin lira dolandırdığı iddia edilen ve savunmasında şizofren olduğunu savunan sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, rapor istenmesine ve sanığın tutukluluk tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Sputnik’in aktardığı habere göre, Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı, Kemer ve Elmalı ilçelerinde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen B. D. için çalışma başlattı.

B. D’nin ilçe sakinlerini, ‘kamu görevlileriyle bağlantılı olduğu yalanıyla ikna edip her türlü kamu arazisi tapusunu şahıs adına çıkartma’ ve ‘milli emlak ve mahkemelerde devam eden işleri olumlu sonuçlandırma’ gibi işlemleri yapabileceğini söyleyip dolandırdığı tespit edildi.

‘TBMM Başkanı eniştem’,

Vatandaşlara kendisini, ‘istihbarat görevlisiyim’ ve ‘TBMM Başkanı eniştem’‘Cumhuriyet Başsavcısı’nın da kardeşiyim’ söylemleriyle kandıran B. D.’nin, çok sayıda kişiden yaklaşık 600 bin lira aldığı öğrenildi.

B. D’nin evinde yapılan aramada 590 bin lira mevduatının bulunduğu bankaya ait cüzdan ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan B.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Daha önce Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan B. D., savunmasında şizofren olduğunu iddia ederek, “Hastalığın etkisindeyken neler yaşandı hatırlamıyorum. Kendimi ne diye tanıttım, onu da bilmiyorum. Vesayet kararım söz konusu” ifadelerini kullandı.

Üç haftalığına hastaneye sevk edilerek tahliye oldu

Manisa’da bulunan Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’ne iki defa gittiğini, kendisine şizofreni tanısı konulduğunu kaydeden sanık B. D., “Cezaevinde ilaçlarımı düzenli kullanamıyorum bazen kendimi kaybedip düşüyorum. Tahliye olmam halinde ailem gelip beni hastaneye götürebilir” dedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık B. D’nin Adana Doktor Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmesine, üç haftayı geçmemek üzere müşahede altına alınmasına, hastalığı bulunup bulunmadığı hususlarında rapor istenmesine, sanığın bu aşamada tutukluluk tedbirinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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