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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi, ilk toplantısını yaptı

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi, ilk toplantısını Cumhurbaşkanlığı’nda yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi, ilk toplantısını yaptı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Komitesi, ilk toplantısını Cumhurbaşkanlığı’nda yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yazar Ferhat Atik başkanlığındaki komite toplantısına, üyeler Mustafa Ersenal, Hasan Hüseyin, Abdullah Öztoprak, Laden İnce, Havva Tatar, Serkan İlseven, Doruk Hastunç ve Hüseyin Köroğlu katıldı. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da, toplantının başında Cumhurbaşkanı ve kendi adına komite üyelerine başarılar dileyerek toplantıdan ayrıldı. 

İlk toplantıda Komite, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dünyayı hedef alan vizyon ve misyonu üzerine çalışmalar yaptı. Sanat ve sanatçıyı konu alan yasalar ile telif hakları konusunda çalışmaları destekleme, devletin ve halkın kültür sanat envanterini belirleme konusunda kararlar alan Komite, kültür-sanat konusunda ülkeyi tanıtıcı ve geliştirici adımlar atılması konusunda izlenecek yolu belirledi.

Ülkede sanat ve kültürün önemine vurgu yapan Komite, tüm projelerin görüşüleceği ikinci toplantısını 24 Aralık’ta gerçekleştirecek

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