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Cumhurbaşkanlığı: Mesnetsiz iddialarla ilgili Cumhurbaşkanımız her türlü yasal hakkını kullanacak

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Cumhurbaşkanlığı: Mesnetsiz iddialarla ilgili Cumhurbaşkanımız her türlü yasal hakkını kullanacak
Cumhurbaşkanlığı: Mesnetsiz iddialarla ilgili Cumhurbaşkanımız her türlü yasal hakkını kullanacak

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddialarla ilgili her türlü yasal hakkın kullanılacağına işaret ederek, halka, gerçek dışı ve karalamaya yönelik yayımlara itibar etmeme çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Kendilerini ‘gazeteci’ olarak tanımlayan lakin çeşitli odaklarca güdümlenmiş zatlar tarafından kimi zaman gerçek dışı, kimi zaman çarpıtılmış bir şekilde yapılan yayımlarla halkımızı yanıltmaya yönelik yapılan manipülasyonla bezenmiş iddiaların, üzülerek devam ettiğini gözlemlemekteyiz.

Ana muhalefet CTP’nin sahibi olduğu Yenidüzen Gazetesi’nin ve Kanal Sim’in maaşlı ‘personeli’ malum bir şahıs tarafından, sistematik bir şekilde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şahsına yönelik yürüttüğü etik olmayan ve gerçek dışı iddiaların dozunu artırarak devam ettirilmesi, ‘demokrasi’, ‘medya etiği’ gibi onurlu kavramların içini boşaltarak her fırsatta dilinden düşürmeyen ilgili gazete ve kanalın yöneticilerinin ise bu seviyesiz ve gayriahlaki yayımlara müsamaha göstermesi; hem ülkemiz demokrasisi hem de toplumsal barış adına utanç vericidir.

Geçmişte GKK Komutanı olarak görev yapmış bir komutanla yapıldığı iddia edilen bir telefon görüşmesi referans gösterilerek Yenidüzen’de yer alan kimi iddiaların dozajı artırılarak Avrupa Gazetesi’nde de önsayfadan pervasızca yayımlanması, ‘düşmanımın düşmanı dostumdur’ ilkesinin günümüzde vuku bulan trajik halidir.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, öne sürüldüğü gibi, geçmişte GKK Komutanı olarak görev yapan emekli bir komutanla, ne iddia edilen şahıslarla ilgili bir görüşmesi olmuş, ne de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından bahse konu komutan Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı’na şikâyet edilmiştir.

Cumhurbaşkanına yönelik sistematik bir şekilde, maksatlı, haddini aşan ve hasmane bir üslupla gerçek dışı eleştirilerde bulunan ‘gazetecilerle’ ilgili takdiri, sağduyu sahibi, vicdanı hür halkımızın yüce vicdanına bırakıyoruz.

Ortaya atılan mesnetsiz iddialarla ilgili Cumhurbaşkanı’mızın her türlü yasal hakkını kullanacağını vurguluyor; halkımızı, gerçek dışı ve karalamaya yönelik yapılan yayımlara her zamanki gibi itibar etmemeye davet ediyoruz.”

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