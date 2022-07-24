Cumhurbaşkanlığı O fotoğrafı kullandığını kabul etti

İşte açıklama;

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu tarafından 20 Temmuz Barış Harekâtı anısı için hazırlanan videoda Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Rum mezalimi ile saldırganlığını gözler önüne serip Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın konuşmasında da o günlerde yaşananlar dile getirilirken, Rum mezalimini ve saldırganlığını göstermek amacıyla köylerinden göç eden insanlarımızın, ağlayan kadın ve çocuklarımızın fotoğrafları ile söz konusu fotoğraf da Rum mezalimini ve saldırganlığını gösterebilmek için kullanılmıştı.

Bunun yanı sıra söz konusu fotoğrafla ilgili olarak ‘bunlar Erenköy mücahitleridir’ diye herhangi bir ifade yoktur. Ama art niyete dayalı bir zihniyete sahip olanlar ‘Cumhurbaşkanlığı sayfasında köylerinden göç eden Rumların fotoğrafları da yayınlandı’ diyebilirler.