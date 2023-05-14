Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu: Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oy oranı ne; kim kaç puan önde?

AA'ya göre sandıkların 86'sı açılırken Erdoğan'ın oyu yüzde 50,1. ANKA'ya göre ise sandıkların yüzde 91'i açılırken Erdoğan'ın oy oranı yüzde 48,9.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Anadolu Ajansına göre sandıkların 85,8'i açılırken Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 50,13. ANKA'ya göre ise sandıkların yüzde 90,9'u açılırken Erdoğan'ın oy oranı yüzde 48,87. AA'ya göre Erdoğan ilk turda kazanıyor. ANKA'ya göre ise seçim ikinci tura kalıyor.

Anadolu Ajansı’nın (AA) verilerine göre sandıkların kaçı açıldı, oyların ne kadarı sayıldı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim önde gidiyor? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kaç oy aldı? Sürekli güncellenen grafik ve haberimizden cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu takip edebilirsiniz.

AA’nın açıkladığı ilk sonuçlara göre Erdoğan seçimi ilk turda kazanıyor. Ancak açılan sandık oranı arttıkça Erdoğan'ın oy oranı düşüyor. AA'ya göre Erdoğan'ın oy oranı yüzde 50,13; Kılıçdaroğlu'nun oyu ise yüzde 44,09.

ANKA'ya göre ise Erdoğan yüzde 48,87 ile önde. Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 45,38 oy alıyor.

AA'ya göre Sinan Oğan'ın oyu yüzde 5,3; ANKA'ya göre de yüzde 5,3. Muharrem İnce'nin oy oranı iki ajansa göre de yüzde 0,5 civarında seyrediyor.