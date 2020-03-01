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Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları bugün başladı

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Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları bugün başladı
Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları bugün başladı

Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları bugün başlıyor..

26 Nisan Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Lefke ilçelerinde boşalan İhtiyar heyeti üyelikleri için de ara seçim yapılacak.

Buna göre Lefkoşa’da 6, Gazimağusa’da10, Girne’de 27, İskele’de 11 ve Lefke’de 1 kişilik ihtiyar heyeti üyeliği için seçim olacak.

Yüksek Seçim Kurulu, ayrıca seçim gününe kadar uygulanacak seçim yasaklarını da açıkladı.

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