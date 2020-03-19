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Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim’e erteleniyor

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Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim’e erteleniyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim’e erteleniyor

Komiteden onaylanan ve Meclis gündemine gelecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi konusunda, ilk turun 11 Ekim’de yapılacağı belirtildi.Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesinden onaylanan karar, Meclis Genel Kurul’da oylanacak.

Seçimin ilk turunun 11 Ekim’de, ikinci turunun olması halinde 18 Ekim’de olacağı belirtildi.

Söz konusu süre zarfında, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görevine devam edeceği kaydedildi.

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