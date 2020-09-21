CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ VE KIBRIS KONUSU

Siz adayların Kıbrıs konusunda söylediklerini dinlerken aşağıdakileri bilmenizde fayda var. Kıbrıs meselesi öyle atıp tutmakla yönetilecek bir süreç değildir.

Kıbrıs konusunda gelişmelerin özeti.:

BM Genel Sekreterinin BM toplantısı öncesi yaptığı açıklama:

‘’Seçimler olur olmaz garantörler ve iki tarafın yer aldığı 5 kilit aktörle siyasi süreci yeniden başlatmayı planlıyorum.'' dedi.

Bu toplantı sonrası Bizim önceliğimiz Türkiye’nin Akdenizdeki haklarıdır.Kıbrıs konusun ondan sonraki konudur diye açıklama yapan TC.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun şimdiki açıklaması ‘’Bunun çerçevesini belirlememiz lazım. Referans belgesini oluşturmamız lazım, siyasi eşitlik gibi unsurları başta oraya koymak lazım. Bir de zaman belirlemek lazım. Sonuç odaklı belli bir zaman içinde bu işi bitireceksek, o zaman müzakerelere başlamanın bir anlamı var.” Dedi.

25 Kasım 2019 Berlin toplantısı sonrası BM Genel Sekreteri’nin açıklaması

‘’Odaklanmış ve samimi bir görüşme oldu. Her iki lider girişimimi memnuniyetle karşılayarak, iki kesimli, iki toplumlu ve BM Güvenlik Konseyi’nin 716 (1991) sayılı kararının 4. operatif paragrafı dahil olmak üzere tüm ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekliyle siyasi eşitliğe sahip bir federasyona dayalı çözüme ulaşmadaki bağlılık ve kararlılıklarını bana yeniden teyit ettiler.

30 Haziran 2017’de sunduğum altı maddelik çerçeveye olan bağlılıklarını teyit ettiler. Bu görüşmeler ışığında, aşamalandırılmış, anlamlı ve sonuç odaklı olacak müzakerelere uzlaşılmış bir başlangıç noktası teşkil edecek referans şartlarına mümkün olan en erken fırsatta ulaşmak için çaba ortaya koymayı kararlaştırdım.

Bu bağlamda, Kıbrıslı Türk lider ve Kıbrıslı Rum lider ve Garantör güçler ile uygun bir aşamada gayri resmi 5+BM bir görüşme yapma olasılığı üzerinde çalışmayı taahhüt ettim. Bu defaki sürecin farklı olması gerektiği kabul edilmiştir.

Demek ki neymiş masada görüşülecek konular da kabul edilenler da belli. Uzlaşılmayan toprak ve garantiler konusu ancak %’li ucu kapalı bir süreçle çözülecek.

Çavuşoğlu’nun son açıklaması bu sürecin başlayabileceğinin bir göstergesidir.

Şimdi biz sandıkta bizi bu masada temsil edecek ‘’LİDERİ’’seçeceğiz. Oyunuzu çözümün arkasında durup sürece katkı koyacak Lider mi seçeceksiniz? Yoksa süreci baltalayacak diyen veya masaya bu noktadan sonra yeni argüman koyacağını iddia eden adaylara mı vereceksiniz?

Karar sizin.

Sonuna gelinmiş bir süreç mi?Yoksa bir 50 yıl daha mı?