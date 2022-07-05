Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 Şubat 2023 tarihinde yapılacak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun 5 Şubat 2023 tarihinde yapılacağı duyuruldu. Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda bunun 12 Şubat Pazar günü yapılacağı kaydedildi.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere göre, pazartesi günü Rum İçişleri Bakanlığı Seçimler Dairesi yetkilileri ile siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantı sırasında güney Kıbrıs'ta Rum Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 Şubat 2023’de yapılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı aday adaylık başvuruları ise 2 Ocak 2023 tarihinde 09.00-12.00 saatleri arasında kabul edilecek. Seçmen kütüğüne başvuruların ise 27 Aralık 2022 tarihine kadar yapılabileceği duyuruldu.