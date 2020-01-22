Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir anket daha açıklandı! Çarpıcı sonuçlar var!

CMIRS Direktörü Mine Yücel bugün katıldığı Genç TV'deki Nazar Erişkin'in programında Aralık ayında yaptıkları anket sonuçlarını açıkladı.
CMIRS Direktörü Mine Yücel'in açıkladığı anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı önde gidiyor.
İşte sonuçlar
Musta Akıncı- Bağımsız %36,7
Ersin Tatar- UBP %16,2
Tufan Erhürman - CTP %14,8
Kudret Özersay- Bağımsız %7,5
Dr. Sibel Siber - Bağımsız %6,0
Serdar Denktaş -Bağımsız %5,4
Erhan Arıklı- YDP %2,6
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