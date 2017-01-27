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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2017’nin ilk konserini yarın verecek

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2017’nin ilk konserini yarın verecek
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2017’nin ilk konserini yarın verecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, YDÜ AKKM’de yer alacak konser saat 20.00’de başlayacak.

Şef Ali Hoca yönetiminde ve Ayşe Karaoğlan’ın solistliğindeki konserde, Mozart’ın 5 numaralı Keman Konçertosu (La Majör Kv.219) ve Ali Hoca’nın dünyada  ilk kez Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Kapriçyosu isimli eserleri icra edilecek.

Ali Hoca’nın Ocak 2017’de tamamladığı ve CSO tarafından ilk kez dünya prömiyerine çıkacak olan “Kıbrıs Kapriçyosu” isimli eserde Kıbrıs ezgi, ritim ve makamlarından faydalanıp kendi düşünce ve anlayışı doğrultusunda yeni temalar üretmiş ve bunları işlemiştir.

Eserde ayrıca sevgi, acı, hüzün, neşe iç içedir. Canlı bir müzik anlamını taşıyan “Kapriçiyo” daha ziyade senfonilerden daha kısa ve serbest formlardaki motiflerin duyulduğu eserlere verilen addır.

Konserin halka açık ve ücretsiz olacağı belirtildi.

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