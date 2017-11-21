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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 27 Kasım’da Lefke’de

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 27 Kasım’da Lefke’de
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) 2017-2018 sezonu konserlerine Lefke’de “Sonbahar Konseri’yle devam ediyor. 

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC CSO flüt sanatçıları Pamir Kolat ile Meltem Özarı König’in solist; Nihat Ağdaç’ın Konzertmeister olarak yer alacağı konserde, Çaykovski’nin Yaylı Çalgılar Serenad’ı, Vivaldi’nin 2 Flüt İçin Konçerto’su ve Mozart’ın Mozart Do Minör Nefesli Çalgılar Serenadı’ı icra edilecek. 

27 Kasım Pazartesi 20.00’de Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda yer alacak konser halka açık ve ücretsiz olacak. 

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