Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İlk Konserini 28 Ekimde Verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sezonun ilk konserini 28 Ekim’de Lefkoşa’da verecek.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, konser Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde saat 20:00’da başlayacak. Kkonser, Antonio Pirolli’nin yönetiminde, kemanda Can Özhan’ın eşliğinde gerçekleşecek.
Konser Programında, F. Kreisler, Preludium and Allegro / J. Massenet, Meditation / P. Sarasate, Zigeuenerwaiser L.V. Beethoven 3. Senfoni “Eroica yer alacak.
Pandemi nedeniyle kısıtlı seyirci sayısıyla izlenebilecek konsere katılmak için 03922291762’den mesai saatleri içerisinde telefonla rezervasyon yapılabilecek.
Tüm izleyicilerin yanlarında çift aşılılar için Adapass, aşısızlar için ilgili test sonuçlarını ve kimlik kartlarını getirmeleri gerektiği kaydedildi.
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