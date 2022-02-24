Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yarın akşam yeni bir konserde dinleyici ile buluşuyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şubat ayı konserleri kapsamında yarın akşam yeni bir konserde dinleyici ile buluşuyor.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri, yarın akşam saat 20.00’de, Rauf Raif Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde yer alacak. Şef Ali Hoca yönetiminde ve Nihat Ağdaç’ın keman solistliğinde gerçekleşecek konserde “W. A. Mozart, La Majör Keman Konçertosu No. 5, F. B. Mendelssohn, 4. Senfoni ‘İtalyan’” seslendirilecek.
Covid-19 önlemlerine uygun şekilde sınırlı sayıda seyircinin izleyebileceği konserler için 03922291762’den mesai saatleri içerisinde telefonla rezervasyon yapılabileceği kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenen güncel kurallar çerçevesinde, tüm izleyicilerin yanlarında geçerli Adapass kartlarını getirmeleri gerektiği de bildirildi.
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