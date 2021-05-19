Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan Gençlik Konseri

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Gençlik Konseri veriyor.
Konser, 22 Mayıs Cumartesi, saat 20.00’de YDÜ AKKM’de yer alacak ve Covid 19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı seyirciyle gerçekleşecek. Televizyon ekranlarından canlı yayınlanacak “Gençlik Konseri”ne sadece 200 seyirci alınacak.
Konsere katılmak için yarından itibaren mesai saatleri içinde 229 17 62 numaralı telefondan rezervasyon yapılabilecek.
Konser, Ali Hoca yönetiminde, kemanda Gencay Mestan solistliğinde gerçekleşecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.