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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü açıklama yaptı

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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü açıklama yaptı

İşte o açıklama;

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, bilindiği üzere dün ve bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Geçici Danışmanı Jane Holl Lute’u kabul ederek görüştü.               

Sayın Cumhurbaşkanımız, Lute ile iki taraf arasında sonuç odaklı biçimde müzakerelere yeniden başlayabilmeyi anlamlı kılacak ortak bir zeminin diğer bir değişle görev tanımlarında ortak bir anlayışın olup olmadığı hususunu görüştü.

Cumhurbaşkanımız, bugün yeniden Kıbrıs Türk tarafı olarak siyasi eşitliğimizin kabulünün öngörülen çözüm için olmazsa olmaz olduğuna dikkat çekmiş ve çeşitli örnekler vererek önemle vurgulamıştır.

Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda başta siyasi eşitlik olmak üzere bugüne kadar varılan mutabakatlardan geri adım atılmasının sürecin başlamasına hizmet etmeyeceğinin de altını çizmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk tarafı olarak her zaman sürdürdüğümüz yapıcı tutuma uygun bir biçimde, geçmiş mutabakatlara da bağlılığını sürdürerek, söylem tutarlılığı içerisinde ortak bir zeminin yaratılması için Sayın Lute ile samimi ve yapıcı bir diyalog sürdürmüştür.

Herhangi bir federal çözümde, çoğunluk ve azınlık ilişkisi olamayacağı çok açıktır. Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve kararlara etkin katılımı esastır. Bu ilkeye ve geçmiş mutabakatlara sadakat, görev tanımlarının başarıyla sonuçlandırılabilmesi için kaçınılmazdır.

Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde öncelikle hükümetle bir araya gelecektir, sonrasında ise yakın bir gelecekte bilgi vermek için Meclis’i toplantıya çağıracaktır

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