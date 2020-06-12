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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu:Haber görünümündeki yalan

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu:Haber görünümündeki yalan
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu:Haber görünümündeki yalan

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de yayın yapan A Haber internet portalında “KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye düşmanlığı sürüyor! Yunan ve İngilizlere kucak açtı” başlığıyla, bugün saat 14.54’te yayınlanan “haber görünümündeki yalan”ın, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilişkilerine, Türk halkıyla Kıbrıs Türk toplumunun kardeşlik hukukuna yönelik açık bir saldırı olduğunu ayrıca, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik organize algı operasyonlarının ilki de olmadığını kaydetti.

 Burcu açıklamasında şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın açıklamalarıyla gerçek olmadığı o dönem ortaya çıkmış olmasına rağmen, 2016 yılında Güney Kıbrıs Rum Kesiminde yayınlanmakta olan bir gazetede yer alan spekülasyonu, 56 ay sonra A Haber, sanki bugün yayınlanmış, gerçekten olmuş ve doğruymuş algısı yaratarak yeniden dolaşıma sokmuştur.

A Haber’in, sahte isimler kullanan trol hesapların da bugün sosyal medyada Cumhurbaşkanımıza karşı organize bir şekilde başlattıkları algı operasyonuyla  paralel hareket etmesi esefle gözlemlenmiştir.

Yalanı, haber kisvesi altında 56 ay sonra yeniden tekrarlamak mesleki ve insani ahlakla bağdaşmaz.

Cumhurbaşkanımız ve Kıbrıs Türk halkına yönelik bu tür algı operasyonları, gerçeği belki birkaç dakika bulandırabilir, ancak yalandan medet ummanın utancı kişiler için olduğu kadar kurumlar için de kalıcıdır.

Tüm insanlık gibi Kıbrıs Türk halkı da bugün ölümcül bir virüsle pençeleşirken, bazı çevrelerin KKTC’de 4 ay sonra gerçekleşecek seçime dışardan etki etme telaşına kapılmışlardır. Unutulmasın ki bu konuda son sözü Kıbrıs Türk halkı kendi özgür iradesiyle söyleyecektir. Kıbrıs Türk halkının düzeyi, bu tür algı operasyonlarına prim vermeyecek seviyededir.”

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