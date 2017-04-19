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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, sınır dışı edilen Sırp kafileyle ilgili konuştu

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, sınır dışı edilen Sırp kafileyle ilgili konuştu
Burcu, müzakere sürecinin bugünki durumunu işaret ederek “Uluslararası Çocuk Festivali’ne katılacak çocukları bile engellemeleri kabul edilemez bir davranıştır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu yazılı olarak gerçekleştirdiği açıklamasında, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında adaya gelen Sırp grubun, Kıbrıs’ın kuzeyine geçmesine izin vermeyen ve ilk uçakla ülkelerine geri gönderen Rum Yönetimi’ne ağır eleştirilerde bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) yaptırımını “bağnazlık” olarak niteleyen Burcu, Bu festivale katılmak için Larnaka’ya gelen Sırp çocukları adaya sokmayıp geri Sırbistana göndermenin hiçbir makul gerekçesi ve insani bir izahı yoktur” dedi.

Burcu, müzakere sürecinin bugünki durumunu işaret ederek “Uluslararası Çocuk Festivali’ne katılacak çocukları bile  engellemeleri kabul edilemez bir davranıştır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yurtta barış, dünyada barış diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ülkemizde her yıl Uluslararası Çocuk Festivali düzenlenmektedir.

 Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19’ncusu düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali’ne çeşitli ülkelerden çocuklar davet edilmiştir.

Barış içinde birlikte yaşama ve yeni dostluklar kurma kültürüne sahip nesiller yetiştirmek herkes için bir insanlık görevidir. Dünya çocuklarının kendi kültürlerini, kıyafetlerini, dans ve gösterilerini paylaştığı, yeni arkadaşlıklar kurdukları Uluslararası Çocuk Festivali 19 yıldır bu anlayışla bugüne kadar hiçbir sorun çıkmadan rengarenk güzelliklerle coşkuyla kutlanmıştır.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu anlamlı, saf ve temiz festivale dünya çocuklarının katılımını engellemek için bu yıl  ortaya koyduğu olumsuz çaba ve çıkardığı engeller kabul edilebilir değildir. Bu festivale katılmak için Larnaka’ya gelen Sırp çocukları adaya sokmayıp geri Sırbistana göndermenin hiçbir makul gerekçesi ve insani bir izahı yoktur. GKRY KKTC’nin tanınma fobisi kisvesi arkasına saklanarak Kıbrıs Türk Toplumu’nu dünyadan izole etme çabalarını ısrarla sürdürmektedir.   Kalıcı bir çözüm için çabalarımızı sürdüğümüz böylesi bir dönemde GKRY’nin bu bağnazlığı bir adım öteye taşıyarak Uluslararası Çocuk Festivali’ne katılacak çocukları bile  engellemeleri kabul edilemez bir davranıştır.

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