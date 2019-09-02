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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu'dan Akıncı- Lute görüşmesi sonrası açıklama

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu'dan Akıncı- Lute görüşmesi sonrası açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu'dan Akıncı- Lute görüşmesi sonrası açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununun çözümü için görevledirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile yapılan toplantının ardından bir değerlendirme yaptı.

Sözcü Burcu, "Cumhurbaşkanımız, Sayın Jane Holl Lute ile bugün de görüşmelerini sürdürmüştür. Sayın Jane Holl Lute’un referans kavramlarını tamamlama yönündeki çalışmaları devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız bu kapsamında Sayın Lute’u yarın saat 17.00’de yeniden kabul ederek görüşecektir" dedi.

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