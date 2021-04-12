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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol: Rum tarafıyla mutabakata varılmıştır…

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol: Rum tarafıyla mutabakata varılmıştır…
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol: Rum tarafıyla mutabakata varılmıştır…

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol’un Açıklaması:

Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ın talimatları doğrultusunda, GKRY ile Güven Artırıcı Önlemler kapsamında Özel Temsilci Sayın Ergün Olgun ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis arasında 19 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olan toplantıda, salgın koşullarının el verdiği ölçüde ve riski minimum seviyede tutabilecek sekilde, kara sınır geçişlerinin covid-19 salgını öncesi şartlara döndürülmesine yönelik, Kıbrıs Türk tarafı bir öneri yapmıştır. BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın mevcudiyetinde yapılan söz konusu toplantıda, geçiş kapılarının, salgın şartlarının elverdiği ölçüde, covid-19 öncesi şartlarla açılması hususunda Rum tarafıyla mutabakata varılmıştır.

 

Bu amaca yönelik olarak, tarafların, covid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik, yürürlükteki mevzuatlarını uyumlaştırarak mümkün olacak en kısa sürede bir yol haritası oluşturup, tüm geçiş kapılarının açılmasına yönelik İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi talimatlandırılmıştır.

Bununla birlikte, İki Taraflı Ekonomi ve Ticari İşler Teknik Komitesi de, covid-19 salgınından ötürü iki tarafın da etkilenen ekonomisinin iş birliği yaparak, salgının olumsuz etkilerinin hafifletilmesine yönelik çalışma yapmaktadır.

Bu bağlamda, normal şartlara dönülmesi için başlatılan çalışmaya, hükümetimizle eşgüdüm içinde kararlılıkla devam edilecektir.

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