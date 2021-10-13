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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Görevinden İstifa etti!

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Berna Çelik Doğruyol, ‘Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü' görevinden ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Görevinden İstifa etti!

Berna Çelik Doğruyol, ‘Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’ görevinden “akademik kariyerine devam edebilmek amacıyla” ayrıldığını duyurdu.

Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevinden ayrıldığını duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Doğruyol, "Özel işlerime ve akademik kariyerime devam edebilmek amacıyla” 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmemesine yönelik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a dilekçe verdiğini ve görevden azledilmeyi arz ettiğini belirtti.

Doğruyol, bundan sonraki çalışmalara fahri olarak katkıda bulunmaya devam edeceğini söylediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özel işlerime ve akademik kariyerime devam edebilmek amacıyla, 1 Kasım tarihinde dolacak olan sözleşmemin uzatılmaması için Başkanımıza dilekçe vererek sözcülük görevimden azledilmeyi arz ettim. Bundan sonraki çalışmalara fahri olarak katkıda bulunmaya devam edeceğim.”

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