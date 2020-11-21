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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Brüksel'de Temaslarda Bulundu

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın AB yetkilileriyle Brüksel'deki görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri, Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Brüksel'de Temaslarda Bulundu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 10-11 Aralık'ta yapılacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde dün Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Sözcü Kalın, temasları kapsamında AB Konsey Başkanı Charles Michel'in Dış Politika Başdanışmanı Maryam Van den Heuvel, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Kabine Şefi Bjoern Seibert ve AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid ile ayrı ayrı görüştü. 

Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Karabağ gibi bölgesel konuların ele alındığı görüşmelerde Kalın, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, göç anlaşması, vize serbestiyeti ve siyasi diyalog gibi alanlarda somut adımlar atılması gerektiğini yineledi. 

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm için yeni fikirlere ihtiyaç olduğunun altını çizen ve Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyleyen Kalın, Türkiye'nin barış ve istikrarı korumak adına yapıcı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini muhataplarına aktardı. 

Kalın, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığını, Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir dinamizm kazandıracak, iş birliğini artıracak ve karşılıklı güven ilişkisini güçlendirecek yeni ve somut adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 

AB'nin bölgesel konularda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Kalın, bölgesel sorunların çözümü için diyalog ve iş birliğinin tüm tarafların çıkarına olacağını vurguladı. 

Kalın, Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik olarak gördüğünü belirtirken AB liderlerinin tüm ideolojik ve siyasi önyargılarını bir kenara bırakarak Türkiye-AB ilişkilerine stratejik bir akılla bakması gerektiğini söyledi. 

İkili ihtilafların Türkiye-AB ilişkilerini yormasına ve rehin almasına müsaade edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Kalın, giderek stratejik önem kazanan Türkiye-AB ilişkilerinde bir an önce pozitif gündeme geçilmesinin önemini vurguladı.

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